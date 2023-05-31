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ملاكم يعلن جاهزيته للدفاع عن لقبه بعد "عضة كلب"

الرياضة

ملاكم يعلن جاهزيته للدفاع عن لقبه بعد
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أصر الملاكم الأسترالي تيم تزيو الأربعاء على أنه سيدافع عن لقبه في فئة وزن الوسط لمنظمة الملاكمة العالمية WBO، رغم خضوعه لجراحة بعد أن تعرض لعضة كلب قبل أسابيع من نزاله المنتظر.

وأحرز الملاكم الروسي الأصل البالغ 28 عاما اللقب بفوزه على الأمريكي توني هاريسون في مارس ومن المقرر أن يدافع عنه ضد المكسيكي كارلوس أوكامبو في غولد كوست في كوينزلاند في 18 يونيو المقبل.

 لكن تزيو، نجل بطل العالم السابق الشهير كوستيا، تعرض لتمزق في ساعده الأيمن في نهاية الأسبوع من عضة كلب تطلبت 26 غرزة.


وشدد تزيو على أن مصير النزال ليس مهددا، ونشر مازحا صورة كلب شيواوا عبر حسابه على "إنستغرام" وأرفقها بـ "لا تقلقوا. الجولة الثانية مقبلة!".

وأضاف: "تعرضت لحادث بسيط في عطلة نهاية الأسبوع لكنني على ما يرام. سيستمر العرض. لا شيء يتغير. أنا جاهز. 18 يونيو، لنبدأ العرض".

ويأمل تزيو في أن يواجه البطل بلا منازع الأمريكي جيميل تشارلو الذي وحد الألقاب العالمية الأربعة، علما أنه كان من المتوقع أن يقام النزال بينهما في لاس فيغاس في يناير قبل أن يكسر الأمريكي يده اليسرى أثناء التدريب ليتم تأجيله.

المصدر: "أ ف ب"

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