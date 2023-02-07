مونديال 2030.. الأرجنتين وتشيلي وأوروغواي وباراغواي تطلق ملفها المشترك

أطلقت الأرجنتين وتشيلي وأوروغواي وباراغواي الثلاثاء ملفها المشترك لاستضافة مونديال 2030، تكريما لذكرى مرور مئة عام على إقامة أول مونديال في العاصمة الأوروغوانية مونتيفيديو.

وقال رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول"، الباراغوياني أليخاندرو دومينغيس: "نحن مقتنعون بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ملتزم بتكريم ذكرى أولئك الذين نظموا النسخة الأولى من كأس العالم".

وحضر دومينغيس حفل الإعلان عن الترشح المشترك الذي أقيم في مقر الاتحاد الأرجنتيني للعبة في إيسيسا، جنوب العاصمة بوينوس آيرس، علما بأن المنافسة تحتدم على ملف الترشح قبل أن يختار "الفيفا" المضيف في عام 2024.

ورفعت الدول الأربع المرشحة للاستضافة شعار "2030 معا-100 عام"، علما بأن الاتحادات الأربعة سبق لها أن أعلنت نيتها الاستضافة المشتركة في أوائل أغسطس الماضي.

ويأتي التحدي الرئيسي لدول قارة أمريكا الجنوبية من ملف مشترك من إسبانيا والبرتغال وأوكرانيا التي تحظى بدعم الاتحاد الأوروبي للعبة.

يضاف إلى ذلك الحديث عن سعي السعودية إلى استضافة نهائيات كأس العالم 2030، ذلك أنه في سبتمبر الماضي، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة المصرية محمد فوزي أن بلاده تدرس مع السعودية واليونان الترشح بملف مشترك.

وأكد وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل لوكالة "فرانس برس" الأربعاء الماضي أن بلاده لم تقدم ملف ترشح، مؤكدا في الوقت نفسه أن "كل شيء ممكن".

وتوج منتخب أوروغواي على أرضه في مونتيفيديو بلقب النسخة الأولى من كأس العالم بفوزه على نظيره الأرجنتيني 4-2 في مونديال 1930 الذي شهد مشاركة 13 منتخبا.

وتوجت الأرجنتين ببطولة كأس العالم الأخيرة التي استضافتها قطر بفوزها على فرنسا بركلات الترجيح في النهائي.

وتستضيف الولايات المتحدة والمكسيك وكندا كأس العالم المقبلة في عام 2026، وهي المرة الأولى التي يتنافس فيها 48 منتخبا، مقابل 32 سابقا.

المصدر: أ ف ب