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كأس إنجلترا.. مانشستر سيتي يطيح بأرسنال ويبلغ الدور الخامس

الرياضة

كأس إنجلترا.. مانشستر سيتي يطيح بأرسنال ويبلغ الدور الخامس
AP
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أطاح مانشستر سيتي بضيفه أرسنال متصدر الدوري من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عندما تغلب عليه 1-0 على ملعب "الاتحاد" في مانشستر وبلغ الدور الخامس.

وسجل المدافع الدولي الهولندي ناثان أكي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 64.

وأضاف مانشستر سيتي أرسنال إلى قائمة ضحاياه وتحديدا القطب الثاني للعاصمة لندن تشيلسي بعدما كان تغلب عليه برباعية نظيفة في الدور الثالث.

وحقق مانشستر سيتي الأهم أمام أرسنال في ظل الصراع المثير بينهما على لقب الدوري.

ويتصدر أرسنال الدوري عن جدارة وبعروض رائعة آخرها فوزه 3-2 على مانشستر يونايتد، معيدا الفارق إلى خمس نقاط بينه وبين مانشستر سيتي حامل اللقب.

المصدر: وكالات

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