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مقتدى الصدر يعلق على فوز العراق ببطولة "خليجي 25" وإعلامية شهيرة تغرد بخصوص "ما بين القوسين"

الرياضة

مقتدى الصدر يعلق على فوز العراق ببطولة
AFP
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علق زعيم التيار الصدري الشيعي في العراق مقتدى الصدر، على فوز منتخب بلاده ببطولة كأس "خليجي 25" على حساب المنتخب العماني.

وعلى حسابه في "تويتر"، قال مقتدى الصدر في بيان: "نهنئ شعبنا ومنتخبنا العراقي بفوزه الكبير في المباراة النهائية في كأس (الخليج العربي) في نسخته الخامسة والعشرين التي أقيمت في عراقنا الحبيب".

وتابع: "نشكر كل المنتخبات العربية التي شاركتنا في هذه الدورة التي أرجعت العراق إلى الصف العربي بثوب جديد ملؤه الحب والسلام.. فأهلا بكم يا دول الخليج العربي في عراق العروبة والإباء".

من جهتها، علقت الإعلامية الكويتية على تغريدة الصدر، حيث أعادت نشرها قائلة: "سماحته السيد عزم يجلط "الأرجنتين" حطلهم بين قوسين زعلوا وقالوله اعتذر..قال لا نركع إلا لله وصلى وراه الملايين الجمعة اللي طافت، وبعد الفوز بالكأس هنأ الشعب والمنتخب وعادها عليهم خمس مرات والقوسين ما شالهم.. سماحته يقولكم كافي لو بعد".

جدير بالذكر أن إيران كانت قد قدمت للعراق اعتراضا على استخدامه اسم "الخليج العربي"، في بطولة "كأس الخليج العربي 25" في البصرة، كما استدعت طهران السفير العراقي، وسلمته مذكرة احتجاج بهذا الخصوص.

وتوج المنتخب العراقي بلقب بطل مسابقة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 25" على حساب نظيره العماني، إثر فوزه عليه (3-2) في المباراة النهائية التي جمعتهما أمس الخميس، في مدينة البصرة.

المصدر: RT

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