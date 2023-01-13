مهلة مدتها 3 دقائق.. مرتضى منصور يمنح الفرصة الأخيرة لكهربا!

منح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري لكرة القدم، فرصة أخيرة لمحمود عبد المنعم كهربا نجم الأهلي، لتسهيل دفع الغرامة الموقعة عليه من قبل "الفيفا" لصالح الزمالك.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قرر إيقاف كهربا لمدة 6 شهور مع تحميله غرامه 2 مليون دولار بجانب الفوائد لنادي الزمالك، نظرا لرحيله عن القلعة البيضاء وانضمامه إلى ديبورتيفو أفيس البرتغالي رغم سريان عقده مع الزمالك.

ورحل محمود كهربا عن الزمالك في صيف 2019 دون موافقة إدارة ناديه رغم سريان عقده، لينتقل إلى ديبورتيفو أفيس قبل أن يفسخ عقده مع النادي البرتغالي ويعود إلى مصر في يناير 2020 من بوابة الأهلي في صفقة انتقال حر.

وجدد مرتضى منصور اليوم الجمعة، شروطه لتقسيط غرامة كهربا لصالح الزمالك، وقال عبر قناة الزمالك: "الفرصة الأخيرة لكهربا من أجل منحه تسهيلات في دفع الغرامة، أن يأتي هو وأسرته إلى مقر الزمالك لتصوير فيديو مدته 3 دقائق للكشف عن الشخص الذي حرضه على الهروب من الزمالك، حينها سأوافق على تقسيط الغرامة".

وأضاف: "يجب أن يتأكد كهربا أن محمود الخطيب (رئيس الأهلي)، تخلى عنه لأنه أسطورة مزيفة، بالتالي نصيحتي له أنقذ نفسك، لكي تعود للمشاركة والتألق".

وأكمل: "الأهلي قام بتحريض كهربا على الهروب من الزمالك، ثم تخلى عنه، وإذا اعترف بذلك في فيديو بمقر القلعة البيضاء، سوف أقوم بتقسيط المبلغ له كما يريد".

المصدر: "وكالات"