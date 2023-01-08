مدرب "خفافيش" فالنسيا يفاجئ لصوصا حاولوا سرقة منزله

فاجأ الإيطالي جينارو غاتوزو، المدير الفني لفالنسيا، لصوصا حاولوا اقتحام منزله، يوم الجمعة الماضي، بالنظام الأمني الذي ثبته في منزله، لحمايته من السطو.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن اللصوص حاولوا اقتحام منزل غاتوزو، أثناء تواجد المدرب الإيطالي في مباراة فريقه فالنسيا أمام ضيفه قادش، الجمعة الماضي، ضمن الجولة 16 من الدوري "الليغا".

وتفاجأ اللصوص بالنظام الأمني الذي ثبته غاتوزو في منزله، لحمايته من السطو.

ووضع غاتوزو (44 عاما) في منزله نظام إنذار مزود بكاميرات فيديو وأجهزة استشعار للحركة، كما أحضر كلبي حراسة كانا متيقظين للخطر ومنعا اللصوص من الاقتحام.

وتدرس الشرطة الإسبانية أدلة الفيديو الآن، من أجل تعقب اللصوص.

وفاجأ فريق فالنسيا بدوره مدربه غاتوزو بهزيمته في عقر داره أمام ضيفه قادش بهدف وحيد، وتراجع إلى المركز الحادي عشر برصيد 19 نقطة، بينما تقدم نادي قادش إلى المركز السابع عشر برصيد 15 نقطة.

المصدر: وسائل إعلام