الأردنية جوليانا الصادق أول عربية تتصدر التصنيف العالمي لرياضة التايكواندو

استضاف برنامج ناس أونلاين لاعبة المنتخب الأردني للتايكواندو، جوليانا الصادق، بعد تصدرها التصنيف العالمي لهذه الرياضة الصادر عن شهر يناير، كأول أردنية وعربية تعتلي هذا التصنيف.

تحدثت جوليانا عن الجهد والعمل الذي بذلته على مدى أعوام للوصول إلى هذه المرتبة المتميزة، معتبرة أن ذلك ثمرة تحضيرات داخلية وخارجية، ضمن معسكرات وبطولات تصنيفية وتحضيرية للأولمبياد.

أضافت اللاعبة الأردنية أن الدعم المقدم من عائلتها جعلها تتألق في هذه الرياضة، خاصة أن والدها مدرب لرياضة التايكواندو، حيث اتجهت خلال مسيرتها للمنتخبات الأردنية، كمنتخب الناشئين والسيدات، متابعة شغفها بالبطولات المختلفة ويقينها من إحراز الإنجازات في هذه الرياضة.

وحول احتراف الفتاة لهذه الرياضة في المجتمعات العربية، قالت جوليانا إنه في الفترات السابقة كانت هناك نظرة ناقدة لممارسة الفتاة مثل هذا النوع من الرياضات القتالية، ولكن الآن يوجد قبول، وأن الكثير من العائلات ترسل بناتها لتعلم هذه الرياضة، مضيفة أنها تتمنى أن يتم تنمية ثقافة الرياضة للناس، وخاصة للفتيات، لأنها تساعدهن على تنمية شخصيتهن وتعزيز ثقتهن بأنفسهن.

وكانت جوليانا الصادق اعتلت صدارة التصنيف العالمي في وزن 67 كغم الصادر عن شهر يناير، كما حلّت في المركز الثاني في التصنيف الأولمبي في الوزن نفسه، ومن إنجازاتها السابقة، فوزها بالميدالية الذهبية في بطولة التايكواندو للألعاب الآسيوية 2018، والميدالية البرونزية ضمن منافسات بطولة الجائزة الكبرى جولة موسكو في 10 آب/أغسطس 2018، كما حازت على الميدالية البرونزية في مسابقات التايكواندو في دورة ألعاب التضامن الإسلامي عام 2013، والميدالية الفضية في بطولة آسيا للتايكواندو عام 2019.

المصدر: RT