رونالدو ثاني لاعب متوج بالكرة الذهبية يوقع للنصر السعودي

أصبح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ثاني لاعب في التاريخ متوج بالكرة الذهبية يوقع عقدا مع النصر السعودي، بعد البلغاري خريستو ستويتشكوف.

وأعلن نادي النصر، أمس الجمعة، أنه وقع عقدا مع رونالدو يمتد حتى عام 2025، مضيفا أن العقد تم توقيعه في العاصمة الإسبانية مدريد وأن اللاعب سيرتدي الرقم 7.

رونالدو هو ثاني لاعب يحصل على الكرة الذهبية و ينتقل للنصر بعد البلغاري ستويتشكوف pic.twitter.com/fiTLwJAhgo — زيدان نجد (@Zidane__Najd) December 30, 2022

وسبق لرونالدو البالغ عمره 37 عاما، التتويج بالكرة الذهبية التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" سنويا لأفضل لاعب في العالم، خمس مرات، أعوام 2008 و2013 و2014 و2016 و2017، ويعتبر "الدون" ثاني أكثر المتوجين بالجائزة المرموقة بعد غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي حصد الجائزة سبع مرة في رقم قياسي.

وكان النجم البلغاري السابق ستويتشكوف، هو أول متوج بالكرة الذهبية يوقع عقدا مع النصر السعودي، وكان ذلك في العام 1998.

#النصر مقراً للكرة الذهبية و بيتاً للنجوم بعد أن حضر خريستو ستويتشكوف عام ٩٨ الفائز بالكرة الذهبية عام ٩٤ ، يعود مجدداً بكسب توقيع الاسطورة كريستيانو رونالدو صاحب ٥ كرات ذهبية و محطم الأرقام التهديفية ..



النصر عالمي اسماً و فعلاً .. pic.twitter.com/gMqDsfcv4P — عبدالله الفقيّر (@A_alfugaier) December 30, 2022

وتوج ستويتشكوف بالكرة الذهبية عام 1994، بعدما تألق مع منتخب بلاده في مونديال 1994 بالولايات المتحدة وقاده لبلوغ المربع الذهبي، إضافة لتألقه مع فريقه حينها نادي برشلونة الإسباني.

وقبل التحاقه بالنصر السعودي، تألق ستويتشكوف في صفوف نادي تسيسكا صوفيا البلغاري، وبارما الإيطالي، وفي نادي برشلونة، الذي دافع عن ألوانه لفترتين من العام 1990 إلى 1995، ومن 1996 حتى 1998.

المصدر: RT