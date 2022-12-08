شاهد.. رد فعل الحارس بونو بعدما طرح عليه صحفي مغربي سؤالا بالإنجليزية

فاجأ أحد الصحفيين المغاربة، الحارس الدولي ياسين بونو، بطرحه سؤالا عليه باللغة الإنجليزية، في مؤتمر صحفي أعقب مباراة "أسود الأطلس" وإسبانيا في ثمن نهائي مونديال قطر.

وقال الصحفي إنه سيطرح سؤاله باللغة الإنجليزية لكي يفهمه الجميع.

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وبعدما استرسل الصحفي في كلامه، ابتسم بونو قبل أن يلتفت لمدرب منتخب المغرب، وليد الركراكي، الذي كان يجلس بجواره، وقال له باللهجة المغربية "إنجليزية نقية"، أي أن الصحفي متمكن من اللغة الإنجليزية ويتحدث بها بطلاقة.

وفي النهاية لم يطرح الصحفي المغربي أي سؤال واكتفى بالشكر والإشادة ببونو والركراكي وجميع أعضاء المنتخب المغربي الذين ساهموا في تحقيق إنجاز تاريخي للكرة المغربية في مونديال قطر.

يذكر أن منتخب المغرب حقق تأهلا تاريخيا للدور ربع النهائي من مونديال "قطر 2022" بفوزه بركلات الترجيح على إسبانيا 3-0، ليصبح أول منتخب عربي، ورابع منتخب إفريقي، بعد الكاميرون (1990)، والسنغال (2002)، وغانا (2010)، يحقق ذلك الإنجاز في كأس العالم.

المصدر: RT