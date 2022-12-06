لوفرين يرد على سخرية محمد صلاح من تأهل كرواتيا

وجه مدافع المنتخب الكرواتي، ديان لوفرين، رسالة إلى المصري محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي وزميله السابق في الريدز، بشأن طريقة تأهل كرواتيا إلى الدور ربع النهائي لمونديال قطر 2022.

وساهم لوفرين في تأهل منتخب كرواتيا إلى الدور ربع النهائي لكأس العالم لكرة القدم 2022، على حساب نظيره اليابان، إثر فوزه عليه بركلات الترجيح، بعد التعادل (1-1) في الوقت الأصلي، ومن دون أهداف في الوقت الإضافي للقاء الذي جمعهما يوم أمس الاثنين، على استاد "الجنوب" بمدينة الوكرة.

وقال لوفرين في تصريحات أبرزتها صحيفة "ذا صن" الإنجليزية: "ربما كتب في النجوم أن كرواتيا ستتأهل بتلك الطريقة. نحن بحاجة إلى أن نعاني، لكن بدون معاناة لا توجد مكافأة".

وأضاف: "لقد أظهرنا أننا من أفضل 8 منتخبات في العالم، وما حدث في 2018 ليس ضربة حظ، خاصة لصديقي صلاح، لقد أظهرت له ذلك".

وواصل تصريحاته: "خاصة صديقي محمد صلاح الذي قال لي آه ركلات جزاء".

وأوضح: "لكن أين الحظ؟ لقد أنقذ ليفاكوفيتش (حارس المرمى) كل ركلات الجزاء تقريبا من لاعبي اليابان، وقلنا حينها يا إلهي نحن سيئون حقا".

وكشف لوفرين عما قاله صلاح له عقب تأهل كرواتيا لنهائي كأس العالم "روسيا 2018": "كان يقول لي دوما تتأهلون عبر ركلات الترجيح، دوما ركلات الترجيح، لكني قلت له دعني أظهر لك الحقيقة، ولقد أظهرنا للعالم كله أننا أقوياء".

يذكر أن ديان (33 عاما) لوفرين تجمعه علاقة صداقة قوية بمحمد صلاح منذ تزاملا معا في ليفربول خلال عام 2017.

وسيكون منتخب كرواتيا على موعد في دور الثمانية لمونديال " قطر 2022" مع نظيره البرازيلي الذي تغلب بدوره على كوريا الجنوبية (4-1) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الاثنين، على استاد "974" بالعاصمة القطرية الدوحة.

المصدر: وكالات