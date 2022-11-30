أول تعليق من كارلوس كيروش بعد توديع إيران لمونديال قطر 2022

علق كارلوس كيروش مدرب المنتخب الإيراني، الثلاثاء، على هزيمة فريقه أمام منتخب أمريكا بهدف دون مقابل، في ختام دور المجموعات، من نهائيات مونديال قطر 2022، بقوله إن "الحلم انتهى".

وأضاف كيروش بعد صافرة نهاية المباراة: "الشوط الأول كان للولايات المتحدة والنصف الثاني لإيران، والفارق أننا لم نسجل في الشوط الثاني كما كان ينبغي علينا، لكن الحلم انتهى، والآن، حان وقت التفكير في الخطوة التالية لإيران".

وقال لاعب خط الوسط الإيراني سعيد عزت الله بعد الخسارة: "أنا آسف حقا بالنيابة عن لاعبينا لأننا لم نتمكن من الحصول على فرصتنا للتأهل إلى الدور التالي".

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مضيفا: "ستستمر الحياة وكرة القدم، ويمكن أن يكون ذلك درسا جيدا لنا، على الأقل بالنسبة للاعبين الشباب مثلي في المستقبل، لذلك آمل أن يغفر لنا معجبينا وشعبنا في إيران، وأنا أشعر بالأسف، هذا كل شيء".

وفاز المنتخب الأمريكي على نظيره الإيراني، بهدف دون مقابل، في مواجهة أقيمت على أرضية استاد الثمامة.

ترتيب المجموعة الثانية في كأس العالم قطر

وتأهل منتخب إنجلترا ومنتخب أمريكا عن المجموعة الثانية، إلى دور الـ16 من عمر بطولة كأس العالم، في حين ودع منتخبي إيران وويلز البطولة العالمية.

وجاء ترتيب المجموعة الثانية بعد نهاية مباريات الجولة الثالثة كالتالي:

منتخب إنجلترا: 7 نقاط.

منتخب أمريكا: 5 نقاط.

منتخب إيران: 3 نقاط.

منتخب ويلز: نقطة وحيدة.

المصدر: "وكالات"