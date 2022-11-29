مونديال قطر.. إجبار مشجع على إزالة علم أوكرانيا من ملعب أثناء مباراة إيران وأمريكا

شهدت المباراة التي جمعت منتخبي إيران والولايات المتحدة الأمريكية، ضمن الجولة الثالثة لمجموعات كأس العالم لكرة القدم 2022، رفع العلم الأوكراني من قبل أحد المشجعين.

وأفاد مراسل وكالة "ريا نوفوستي" الروسية للأنباء، بأن أحد المسؤولين عن تنظيم المباراة طلب من المشجع إزالة العلم، واستجاب لذلك من دون تردد.

وجرت المباراة على ملعب "الثمامة" بالعاصمة القطرية الدوحة، وانتهت بفوز المنتخب الأمريكي بهدف من دون رد، وبلوغه إلى الدور ثمن النهائي للبطولة، رفقة منتخب إنجلترا متصدر المجموعة الثانية.

بينما ودع المنتخب الإيراني البطولة رفقة ويلز من دور المجموعات.

المصدر: "rsport.ria.ru"