مونديال 2022.. تعادل سلبي للأوروغواي أمام كوريا الجنوبية

انتهت مباراة أوروغواي وكوريا الجنوبية التي أقيمت اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثامنة في مونديال قطر، بالتعادل السلبي.

ولم يستطع أي من نجوم المنتخبين، وعلى رأسهم الكوري هيونغ مين سون، والأوروغوياني لويس سواريز، من هز الشباك.

وعاند الحظ منتخب "لا سيليستي" الذي صد له القائم كرتين، لمدافعه دييغو غودين في الدقيقة 44، ولاعب الوسط فيديريكو فالفيردي (89).

وتلعب لاحقا ضمن المجموعة ذاتها البرتغال أمام غانا.

المصدر: وكالات