 
مباشر

مونديال 2022.. تعادل سلبي للأوروغواي أمام كوريا الجنوبية

الرياضة

مونديال 2022.. تعادل سلبي للأوروغواي أمام كوريا الجنوبية
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u8sh

انتهت مباراة أوروغواي وكوريا الجنوبية التي أقيمت اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثامنة في مونديال قطر، بالتعادل السلبي.

ولم يستطع أي من نجوم المنتخبين، وعلى رأسهم الكوري هيونغ مين سون، والأوروغوياني لويس سواريز، من هز الشباك.

وعاند الحظ منتخب "لا سيليستي" الذي صد له القائم كرتين، لمدافعه دييغو غودين في الدقيقة 44، ولاعب الوسط فيديريكو فالفيردي (89).

وتلعب لاحقا ضمن المجموعة ذاتها البرتغال أمام غانا.

المصدر: وكالات

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مونديال قطر.. إمبولو يرفض الاحتفال بهدف سويسرا في شباك الكاميرون (فيديو)