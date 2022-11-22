بعد 12 عاما.. إطلالة الشيخة موزا تثير الاهتمام

نالت إطلالة الشيخة موزا بنت ناصر، والدة أمير قطر، اهتماما خاصا قبيل الحدث العالمي، حفل افتتاح كأس العالم 2022.

وارتدت الشيخة موزا فستانا باللون العنابي من توقيع دار أزياء "برادا" Prada، وجاء بتصميم متفرد مع أسلوبه الواسع الانسيابي والفضفاض.

واكتملت الإطلالة مع عباءة شفافة بأكمام واسعة منسدلة على الفستان، كما نسقت الشيخة موزا إطلالتها مع غطاء على الرأس باللون نفسه.

الفستان العنابي صمم خصيصا للشيخة موزا، وسبق أن ارتدته قبل 12 عاما في عام 2010، خلال فوز قطر بملف استضافة كأس العالم 2022، في رسالة قوية ومباشرة إلى العالم.

كذلك، وضعت البروش نفسه الذي كانت وضعته عام 2010، بروش "بيل إيبوك" الألماسي، على شكل أجنحة، وهو من توقيع "شوميه".. هذا البروش يمكنه أن يتحول إلى تاج، وصممت أول قطعة منه في العام 1910 من قبل جوزيف شوميه نفسه، للسيدة "باين ويتني".

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من جهة أخرى، حضرت الشيخة موزا حفل افتتاح بطولة كأس العالم الذي أقيم في "استاد البيت" الأحد الماضي، بعدما نشرت مجموعة صور لها من الحفل عبر حسابها على "إنستغرام".

وظهرت في صور الافتتاح مع زوجها الشيخ حمد، أمير قطر السابق، وابنيهما الشيخة هند بنت حمد وولي العهد السابق الشيخ جاسم بن حمد.

وكتبت تعليقا جاء فيه: "لقد حان الوقت الآن. مرحبا بكم في بطولة كأس العالم قطر 2022".

وتستضيف قطر نهائيات بطولة كأس العالم في الفترة ما بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر 2022، وذلك كأول بلد عربي يحتضن العرس الكروي الكبير، ولأول مرة في فصل الشتاء في تاريخ البطولة.

المصدر: arabicpost