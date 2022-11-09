"وادا" تحيل قضية البطلة الروسية فالييفا للمحكمة الدولية

أعلن ويتولد بانكا رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا" أن الوكالة أحالت قضية المنشطات الخاصة بالمتزلجة الروسية كاميلا فالييفا للمحكمة الدولية للتحكيم الرياضي.

وأوضح بانكا، عبر صفحة الوكالة على "تويتر" الثلاثاء، إنه بالرغم من إبلاغ الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات بإشعار رسمي لحل قضية فالييفا، إلا أنه لم يتم إحراز أي تقدم، لافتا إلى أنه: "بسبب ذلك يمكنني التأكيد أن وادا أحالت القضية مباشرة للمحكمة الدولية للتحكيم الرياضي".

وكانت فالييفا، خطفت الأضواء في منافسات الفرق في الألعاب الأولمبية الشتوية التي استضافتها بكين العام الماضي، عند أدائها لجملتها الحركية في البرنامج الاختياري للتزحلق على الجليد، حيث نفذت بنجاح ولأول مرة في تاريخ الأولمبياد، قفزة مع أربع دورات في الهواء.

AFP

وبأدائها الرائع أحرزت فالييفا المركز الأول في البرنامج الاختياري ، لتقود الفريق الروسي لحصد الميدالية الذهبية في منافسات التزلج الفني في أولمبياد بكين.

وبعد إنجازها التاريخي، أعلنت وكالة الاختبارات الدولية (ITA) العثور على عقار "تريميتازيدين" المحظور في عينة واحدة لفالييفا أخذتها وكالة مكافحة المنشطات الروسية "روسادا" في 25 ديسمبر 2021.

وطالب الاتحاد الدولي للتزلج والوكالة الدولية لمكافحة المنشطات واللجنة الأولمبية الدولية، بإيقاف فالييفا واستبعادها من أولمبياد بكين، لكن محكمة التحكيم الرياضية لم تستجب لهذه المطالب وسمحت للبطلة الروسية بمواصلة مشاركتها في أولمبياد بكين.

يذكر أن بطلة الجليد الروسية، البالغة 16 عاما، هي بطلة العالم للناشئين لعام 2020، وبطلة نهائي سباق الجائزة الكبرى للناشئين لعام 2019، والميدالية الفضية الوطنية الروسية لعام 2021.

المصدر: "وكالات"