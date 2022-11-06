الدوري الفرنسي.. سان جيرمان يهزم لوريان ويحلق بالصدارة

تغلب نادي باريس سان جيرمان على مضيفه لوريان بنتيجة 2-1 في مباراة جمعتهما اليوم الأحد، ضمن الجولة 14 من مسابقة الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وسجل نيمار جونيور ودانيلو بيريرا هدفي باريس في الدقيقتين 9 و81، بينما أحرز تيريم موفي هدف لوريان في الدقيقة 53.

وبهذا الفوز، رفع سان جيرمان رصيده إلى 38 نقطة ليواصل التحليق في الصدارة، بفارق خمس نقاط عن أقرب منافسيه لنس.

في المقابل، تجمد رصيد لوريان عند 27 نقطة في المركز الرابع.

المصدر: RT