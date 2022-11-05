الدوري الفرنسي.. الجزائري بلايلي يقود أجاكسيو لقلب الطاولة على ستراسبورغ (فيديو)

سجل المهاجم الجزائري يوسف بلايلي هدفين من ركلتي جزاء وأهدر ثالثة ومرر كرة حاسمة، ليقود أجاكسيو لقلب الطاولة على ستراسبورغ بفوزه عليه 4-2 السبت، في المرحلة الـ14 من الدوري الفرنسي.

وسجلت الأهداف الستة في الشوط الأول، فتقدم ستراسبورغ بهدفين من جان ريسنر بيليغاد والمخضرم كيفن غاميرو في الدقيقتين 6 و17.

وبدأ استعراض أجاكسيو فسجل أربعة أهداف في غضون 25 دقيقة، فقلص له بلايلي الفارق في الدقيقة 33 من ركلة جزاء، وعادل بفضل منعم الإدريسي(الدقيقة 34)، ليعود أجاكسيو ويتقدم بالهدف الثاني الشخصي للجزائري بلايلي (40 من ركلة جزاء)، قبل أن يختتم رياض نوري المهرجان التهديفي بتمريرة من بلايلي (45+3).

يوسف بلايلي يضيع ضربة جزاء الثالثة له في المباراة 😂😂😂 pic.twitter.com/E26KhPO0w4 — Hamza Laroussi (@laroussihamza07) November 5, 2022

وأتيحت لبلايلي فرصة تسجيل "الهاتريك"، لكنه لم ينجح في ترجمة ركلة جزاء ثالثة إلى هدف في الدقيقة 62.

وحقق أجاكسيو فوزه الثالث هذا الموسم ليتقدم للمركز الـ17 مع 11 نقطة، على حساب ستراسبورغ بالذات المتراجع للمركز الـ18 بعدما تجمد رصيده عند 10 نقاط.

المصدر: وكالات