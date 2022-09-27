مباراة في السماء تدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية (فيديو)

دخلت مباراة بكرة القدم، جرت على متن طائرة انعدمت الجاذبية في بعض مراحل رحلتها، بمشاركة البرتغالي لويس فيغو، النجم السابق لبرشلونة وريال مدريد، موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وأقيمت هذه المباراة الاستثنائية، على ارتفاع (20.230) قدم (6166.1) متر، بمشاركة هواة كرة قدم من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا اللاتينية، تم تقسيمهم إلى فريقين في كل منهما 4 لاعبين، أحدهم لويس فيغو بالإضافة إلى 7 لاعبين آخرين من عشاق كرة القدم، الذين تم اختيارهم من بين مئات المتقدمين ممن شاركوا في مسابقة أطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي، للفوز بمقعد على متن هذه الرحلة التاريخية.

وأشرف على عملية تحقيق الرقم القياسي أحد حكام موسوعة غينيس للأرقام القياسية المعتمدين، بمشاركة 2 من المراقبين المسؤولين عن ضبط التوقيت.

واستعرض لويس فيغو خلال المباراة مهاراته بالمراوغة بالكرة على أرض ملعب جرى تصميمه خصيصا داخل الطائرة، وبلغت مساحته 75 مترا مربعا.

ومثل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المباراة حمد محمد حسن (قائد الفريق) ومواطنته ياسمين غانم الشرشني من قطر، كما وضمت قائمة اللاعبين الآخرين، ريانون إسماعيل، وجوني فاينز، وديدسون روشا، وبيغاد مصطفى، وفرح جفري.

وعلق لويس فيغو على هذه التجربة قائلا: "كرة القدم هي لعبة تتجاوز الحدود وتوحد الناس حول العالم، لقد شاركت في الكثير من المنافسات في ملاعب مشحونة بالأجواء الملتهبة والعواطف الجياشة التي تتجاوز الثقافات والجنسيات".

وأضاف: "وقد عايشت ذات التجربة على ارتفاع 20 ألف قدم فوق سطح الأرض، مع مجموعة من عشاق كرة القدم الذين ارتقوا بشغفهم بهذه الرياضة إلى آفاق غير مسبوقة".

يذكر أن لويس فيغو (49 عاما)، الحاصل على جائزة الكرة الذهبية لعام 2000 وأفضل لاعب في العالم من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لعام 2001، لعب مع نخبة الأندية الأوروبية، بما فيها سبورتنغ لشبونة البرتغالي وإنتر ميلان الإيطالي، إضافة إلى قطبي الكرة الإسبانية برشلونة وريال مدريد.

المصدر: وكالات