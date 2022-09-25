دجوكوفيتش يتحدث عن موعد إنهاء مسيرته بعد اعتزال فيدرر

أكد نجم التنس الصربي نوفاك دجوكوفيتش، لدى سؤاله عن عدد السنوات المتبقية في مسيرته مع اعتزال غريمه الأسطورة روجر فيدرر في الـ41 عاما، أنه "لا يشعر بعد بتقدمه في السن ليعتزل".

وجاء تصريح دجوكوفيتش عقب فوزه اليوم الأحد في مباراتي الفردي والزوجي مع ماتيو بيريتيني، الذي أسهم في تقدم فريق أوروبا بنتيجة 8-4 على فريق العالم، في كأس ليفر المقامة بلندن.

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وقال دجوكوفيتش البالغ عمره 35 عاما: "حسنا، أشعر أنني أكبر منه (ماتيو بيريتيني) سنا، وأنا كذلك فعلا، لكنني لا أشعر بأنني تقدمت في السن بعد بصراحة لأنهي مسيرتي في التنس".

وتابع "ما زلت أشعر بأن جسدي يخدمني، يستجيب إلي جيدا، هذا هو المهم. أعتقد أنه عندما تصل إلى 35 عاما فأكثر، تشعر أن الأمور مختلفة عما كنت عليه عندما كنت في عمر الـ25".

وأشار المصنف أولا عالميا سابقا إلى أن تقدمه في العمر يفرض عليه تعديل جدوله، وعدم المشاركة بنفس القدر الذي كان يلعب به قبل بضع سنوات.

وأوضح قائلا "أريد أن أشارك في أفضل البطولات أو أكبر البطولات في العالم، وهي البطولات الكبرى وبعض أكبر بطولات اتحاد لاعبي التنس المحترفين".

وجاء تصريح دجوكوفيتش في أعقاب إعلان السويسري فيدرر الملقب بـ"كوكب التنس"، اعتزاله أمس السبت، بعد خوضه مباراة الزوجي في كأس ليفر مع غريمه الأزلي الإسباني رافائيل نادال.

المصدر: وكالات