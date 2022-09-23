مورينيو يفاجىء الجميع في فيديو راب (فيديو)

أثار جوزيه مورينيو المدير الفني لروما الإيطالي شعور الدهشة بين متابعيه بعد ظهوره المفاجىء في أحدث مقطع فيديو موسيقي لمغني الراب "ستورمزي".

وظهر المدرب البرتغالي المخضرم في الفيديو الذي تبلغ مدته 10 دقائق على موقع "يوتيوب"، حيث تم نشره مساء الخميس بعنوان "Mel Made Me Do It".

وكان الحدث الأبرز في الفيديو، تواجد مورينيو مدرب تشيلسي ومانشستر يونايتد وتوتنهام وريال مدريد السابق مع المغني الشهير.

وجاء ظهور مدرب روما الإيطالي الحالي، عندما قال ستورمزي كلمة:"أفضل عدم التحدث كأنني جوزيه".

😅 Nooooo way. Big Jose Mourinho in the cut!



🎙 Stormzy is back in full effect after a long hiatus in "Mel Made Me Do It" video



➡️ https://t.co/WbWn4FPmD0pic.twitter.com/V6y61M0jts — GRM Daily (@GRMDAILY) September 22, 2022

ويأتي ذلك بسبب الاقتباس لمورينيو الذي أدلى به عندما كان مدربا لتشيلسي في عام 2014، وقال وقتها:"أفضل عدم التحدث، لأنني لو قمت بذلك سأكون في ورطة كبيرة".

ومن جانبه نشره البرتغالي صورة له على حسابه بموقع "إنستغرام" مع المغني الشهير وعلق عليها:"كان من الممتع جدا القيام بهذا العمل الموسيقي مع ستورمزي، حظيت بوقت ممتع".

وتخطت مشاهدات الفيديو على اليوتيوب حاجز نصف مليون خلال عدة ساعات.

ويعتبر ستورمزي من أشهر المشجعين لمانشستر وظهر مؤخرا على قناة "سكاي سبورتس" خلال مواجهة الشياطين الحمر الأخيرة ضد ليفربول التي فاز بها الفريق 2-1.

المصدر: goal.com