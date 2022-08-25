كلوب يعلق على قرعة ليفربول في دوري أبطال أوروبا

أوقعت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، ليفربول في المجموعة الأولى بجانب أياكس ونابولي ورينجرز، وأكد مدرب "الريدز" يورغن كلوب أن جميع الأندية المذكورة تملك فرصتها للتأهل.

وقال المدرب الألماني في تصريح لموقع نادي ليفربول بعد سحب القرعة: "الأمر الأول الذي يجب قوله هو إننا أمام تحد حقيقي. جميع هذه الأندية تتمتع بالنوعية والجودة.. بإمكاني القول إنها تملك جميعها فرصة التأهل لثمن النهائي. لكن الأمر الجيد هو أننا نملك أيضا فرصتنا وبالتالي من المنطقي القول إننا نتطلع بفارغ الصبر للتحدي ولاختبار حظوظنا".

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وعن مواجهة رينجرز في دور المجموعات من دوري الأبطال لأول مرة منذ 12 عاما، قال كلوب: "رينجرز خصم جديد لنا ولكننا نعرفهم أيضا. كانت قصتهم على مدار السنوات القليلة الماضية ممتعة حقا وهم قدموا أداء جيدا حقا للتأهل إلى دور المجموعات. كما أننا نعرف جيدا بعض لاعبيهم".

وتابع: "هذه ليست مسابقة حيث يمكنك البحث عن طرق سهلة للتأهل، لأن المستوى دائما مرتفع بشكل لا يصدق. أياكس ونحن نلتقي ضد نابولي بشكل منتظم، لذلك نحن نعرف الكثير عن كلاهما وهم يعرفون الكثير عنا. أعلم أنه سيكون هناك أيضا بعض الدروس الجديدة التي يجب تعلمها".

يذكر أن كلوب قاد ليفربول لبلوغ نهائي دوري الأبطال في ثلاث مناسبات، لكنه توج باللقب في مناسبة واحد في 2019 على حساب توتنهام وخسر للقب مرتين أمام نفس المنافس ريال مدريد وفي 2018 وفي العام العام الحالي.

المصدر: وكالات