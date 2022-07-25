شاهد.. أول صدام بين ميسي وراموس في مران سان جيرمان (فيديو)

ويبدو أن ثنائي باريس سان جيرمان، ليونيل ميسي وسيرخيو راموس، لم ينسيا بعد الفترة التي قضياها في برشلونة وريال مدريد، بالنظر إلى ما حدث بينهما مؤخرا في تدريبات النادي الفرنسي.

ومنذ انتقال ميسي وراموس في صيف 2021 إلى باريس سان جيرمان قادمين من برشلونة وريال مدريد على التوالي، حاولا الثنائي إظهار أن علاقتهما جيدة وأنهما نسيا كل الخلافات التي كانت قائمة بينهما حينما كانا منافسين شرسين في مباريات الكلاسيكو بين الغريمين الريال والبارسا على مدار 16 عاما.

ولكن الفيديو الذي انتشر خلال الساعات القليلة الماضية على وسائل التواصل الاجتماعي، يشير إلى أن الأمور قد لا تكون كما يحاول ميسي وراموس تصويرها.

The way Messi stares at Ramos 😭😭 pic.twitter.com/avmUFMMIkS — Sam© (@Fcb_s_a_m) July 25, 2022

وتم تداول فيديو خلال مران باريس سان جيرمان الذي سبق مواجهة غامبا أوساكا الياباني التي أقيمت اليوم وانتهت بفوز الفريق الباريسي بنتيجة 6-2، يظهر فيه راموس وهو يحاول منع ميسي بقوة من استلام الكرة ومراوغته حتى كاد يعرقله، ولكن النجم الأرجنتيني تمكن من خطف الكرة ليسدد في الشباك.

Messi angry and arguing with Ramos after he tackled Messi hard in training 😬 pic.twitter.com/dMRXDqzHEU — Xabhi ✪ (@FCB_Lad) July 24, 2022

وبعد تسديده الكرة، عاد ميسي لراموس للتحدث معه بشكل غاضب وبدا وكأنه يعاتبه على تدخله القوي.

وحاول راموس تهدئة الأجواء وتخفيف حدة التوتر التي ظهرت على ميسي من خلال معانقته للنجم الأرجنتيني، قبل أن يتوقف المران بالفعل بعد هذه اللقطة لدقائق.

المصدر: وكالات