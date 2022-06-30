ألفيس يودع برشلونة ويعرض نفسه بطريقة ساخرة في سوق الانتقالات

ودع الظهير الأيمن داني ألفيس ناديه برشلونة بشكل رسمي اليوم الخميس، بعد انتهاء عقده ورفض الفريق الكتالوني التجديد له لعدم حاجته لخدمات المدافع البرازيلي المخضرم.

وانتهى عقد ألفيس مع برشلونة رسميا اليوم الخميس.

ونشر صاحب الـ39 عاما عبر حسابه في موقع "إنستغرام" فيديو من بعض المباريات التي خاضها مع برشلونة وكتب: "اليوم الأخير في العقد.. وكما تعلمون، لا يتم الالتزام بعقد جديد، حتى يتم إنهاء العقد السابق".

وأضاف: "أنا أيضا أغتنم الفرصة لنشر مهاراتي، لأنني كبير في السن وفقدت مصداقيتي في السوق.. في هذه الصور، يظهر رجل عجوز يقوم بالأشياء بنظرة مختلفة، ودائما ما يكون رأسه مرفوعا".

وتابع مازحا: "بغض النظر عن النكات.. اليوم أنا حقا متفرغ في سوق الانتقالات.. اسمي داني ألفيس، لاعب برازيلي، لكنني أيضا معروف بالرجل المجنون الطيب".

وختم: "عمري 39 عاما، وإلى جانب اسمي، أنا أكبر المتوجين بالألقاب في تاريخ كرة القدم برصيد 43 بطولة.. وسألعب كرة القدم حتى أبلغ 50 عاما".

وخاض ألفيس 408 مباراة في صفوف برشلونة على فترتين، كانت الأولى من 2008 إلى 2016 عندما عاش الفريق حقبة ذهبية بإحرازه لقب الدوري الإسباني 6 مرات ودوري أبطال أوروبا 3 مرات وكأس إسبانيا 4 مرات.

وفي نوفمبر الماضي، عاد البرازيلي المخضرم للدفاع عن ألوان النادي الكتالوني مجددا بطلب من المدرب تشافي، بعقد قصير الأمد حتى نهاية الموسم الفائت.

ولا يزال ألفيس يدافع عن ألوان منتخب البرازيل وخاض المباراتين الوديتين الأخيرتين ضد اليابان وكوريا الجنوبية خلال الشهر الحالي، ومن المتوقع أن يكون ضمن التشكيلة الرسمية التي ستشارك في مونديال قطر المقرر من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين.

المصدر: RT