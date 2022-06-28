وكيل ماني يكشف حقيقة وجود خلاف بين موكله وصلاح

تحدث بكاري سيسيه، وكيل أعمال ساديو ماني، عن علاقة موكله بالنجم المصري محمد صلاح أثناء لعبهما سويا في صفوف ليفربول، قبل أن يرحل السنغالي إلى بايرن ميونخ هذا الصيف.

ولطالما كثر الحديث في الفترة السابقة عن منافسة كبيرة بين صلاح وماني في ليفربول وحالة الغضب لدى السنغالي تجاه المصري بسبب عدم التمرير له من أجل إحراز المزيد من الأهداف.

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ولكن سيسيه، أكد في تصريحات لقناة "تي في 5 موند" الفرنسية، أنه "قد يكون سلوك أحدهما (صلاح أو ماني) يزعج الآخر بالفعل، لكونهما مهاجمين يريدان مساعدة فريقهما لتحقيق الفوز لكن علاقتهما رائعة".

وشدد سيسيه على أنه "لا توجد ولم تكن هناك أي أزمة بين صلاح وماني، وذلك لأنهما حافظا على علاقتهما الجيدة والودية والمهنية"، مضيفا "الدليل هي الرسالة التي نشرها صلاح على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي لتوديع ماني بعد إعلان الأخير رحيله عن ليفربول مؤخرا".

ولعب صلاح وماني سويا في ليفربول لخمسة أعوام من 2017 حتى 2022، وساهما في تتويج النادي الإنجليزي بعدة ألقاب أبرزها لقب دوري أبطال أوروبا ولقب الدوري الإنجليزي.

ومع نهاية الموسم المنصرم الذي شهد تتويج ليفربول بلقبي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية وخسارته نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد 0-1، قرر ماني خوض تجربة جديدة بالانتقال لنادي بايرن ميونخ، بينما تحوم الشكوك حول مصير صلاح الذي ينتهي عقده مع الفريق الإنجليزي الصيف المقبل.

المصدر: وكالات