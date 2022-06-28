رسميا.. نهضة الزمامرة المغربي يتعاقد مع هاشم مستور

أعلن نادي نهضة الزمامرة المنتمي لدوري الدرجة الثانية المغربي لكرة القدم، بشكل مفاجئ، تعاقده مع هاشم مستور، خريج أكاديمية نادي ميلان الإيطالي.

وكتب النادي المغربي على حسابه في موقع "فيسبوك": "وقع في كشوفات نادينا النهضة أتلتيك الزمامرة، الدولي المغربي هاشم مستور، اللاعب السابق لميلان وريجينا الإيطاليين وملغا الإسباني".

ولد مستور في إيطاليا، وهو خريج أكاديمية فريق ميلان، وكان الكل يتنبأ له بمستقبل زاهر في عالم كرة القدم، حيث لعب في سن مبكرة وعمره لا يتجاوز 18 عاما مع الفريق الأول لميلان، ولعب في نفس السن مع المنتخب المغربي الأول، بعد استدعائه من طرف بادو الزاكي، مدرب الأسود السابق.

غير أن موهبة اللاعب البالغ الآن 24 عاما، انطفأت مبكرا، رغم أنه لعب لعدة أندية أخرى كزفوله الهولندي، وباس لاميا اليوناني، ثم ريجينا وكابي الإيطاليين.

تجدر الإشارة إلى أن نادي نهضة الزمامرة احتل المركز الرابع في جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية المغربي في الموسم المنصرم.

المصدر: RT