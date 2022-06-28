أفضل مدافع في الدوري الإيطالي يقترب من البريميرليغ

اقترب البرازيلي جليسون بريمر، مدافع تورينو، من الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وينتهي عقد بريمر مع تورينو في صيف 2024، لكنه يسعى بقوة للرحيل هذا الميركاتو.

ووفقا لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن تورينو يشترط الحصول على 40 مليون يورو للتخلي عن بريمر، بينما إنتر مستعد لدفع من 30 إلى 35 مليون يورو فقط.

The belief is that Tottenham 'will soon present an offer to Torino' for Gleison Bremer. The club's president is 'betting all his chips' on Spurs coming forward. Bremer would prefer Inter Milan but there is no agreement with Torino at the moment 🇧🇷



- SportMediaSet pic.twitter.com/hzShzGw1fX — The Spurs Web (@thespursweb) June 27, 2022

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وأشارت إلى أن مسؤولي تورينو أجروا جولة جديدة مؤخرا من المفاوضات مع تشيلسي وتوتنهام للحصول على العرض الأعلى، ونقل بريمر إلى البريميرليغ.

وأوضحت أن بريمر لديه اتفاق على الشروط الشخصية مع إنتر، لكن تظل الأزمة لدى تورينو الذي ينتظر العرض الأعلى من إنجلترا.

يذكر أن بريمر حصل على جائزة أفضل مدافع في الدوري الإيطالي خلال الموسم المنصرم.

المصدر:"وكالات"