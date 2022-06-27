رسميا.. السويسري لوسيان فافر يعود لتدريب نيس

أعلن نادي نيس، الذي أنهى الموسم المنصرم من الدوري الفرنسي لكرة القدم في المركز الخامس، تعاقده رسميا مع المدرب السويسري لوسيان فافر للإشراف عليه خلفا لكريستوف غالتييه.

وقال نيس الاثنين في بيان "لن يشرف كريستوف غالتييه على الفريق الأول لنيس من الآن فصاعدا. معاودة تمارين الفريق هذا الاثنين تمت بإشراف لوسيان فافر الذي يفتخر النادي بإعلان عودته إليه".

أما مالك نادي نيس، البريطاني جيم راتكليف فقال في البيان ذاته "أنا سعيد جدا لعودة لوسيان فافر. إنه مدرب خبير حقق نجاحا في الدوري الألماني وهنا أيضا في نيس".

وأضاف "أينما حل، فرض الاحترام والتقدير. طريقته في تطوير الفرق التي يشرف عليها تعجبنا تماما وتتطابق مع نظرتنا في أسلوب اللعب الذي نريده لنيس".

وسبق لفافر (64 عاما) أن درب نيس من 2016 إلى 2018، ولكنه لم يشرف على أي فريق منذ أن أقيل من تدريب بوروسيا دورتموند الألماني في ديسمبر عام 2020.

ويعقد نيس مؤتمرا صحفيا اليوم لتقديم مدربه الجديد.

في المقابل، فإن مدرب نيس السابق، غالتييه مرشح لتدريب باريس سان جيرمان خلفا للأرجنتيني ماوريتسيو بوكيتينو كما ألمح رئيس نادي العاصمة الفرنسية ناصر الخليفي في حديث إلى صحيفة "لو باريزيان" الأسبوع الماضي عندما قال "نأمل في التوصل إلى اتفاق بسرعة مع نيس الذي نكن له كل الاحترام له ولرئيسه جان بيار ريفير".

المصدر: أ ف ب