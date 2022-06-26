النجمة المصرية نور الشربيني تسطر التاريخ

دونت النجمة المصرية، نور الشربيني، اسمها بأحرف من ذهب في تاريخ الإسكواش، بتتويجها بلقب البطولة الختامية للمرة الرابعة، لتعادل إنجاز الماليزية نيكول ديفيد والإنجليزية لورا ماسارو.

وأحرزت نور الشربيني بطلة العالم، لقب البطولة الختامية لموسم الاسكواش، على حساب مواطنتها نوران جوهر المصنفة الأولى عالميا، بفوزه عليها (3-0) في المباراة النهائية التي جرت بينهما اليوم الأحد.

How does she do it!? 😲@noursherbini comes up with an elite performance to win 𝙖𝙣𝙤𝙩𝙝𝙚𝙧 major title 🏆



The Warrior Princess is the CIB PSA World Tour Finals champion 👏#WorldTourFinalspic.twitter.com/gzrvneOhgq — PSA World Tour (@PSAWorldTour) June 26, 2022

وأحرزت نور الشربيني، المصنفة الثانية عالميا، البطولة الثانية هذا الموسم على حساب نوران جوهر، بعد بطولة العالم للسيدات، في مايو الماضي.

وفازت النجمة المصرية، البالغة من العمر 26 عاما، بذلك بلقب بطولتي العالم، و"الثمانية الكبار" "PSA world tour finals" للموسم (2021-2022).

وقالت نور الشربيني، المصنفة الثانية عالميا، في مقابلة بعد المباراة: "أنا سعيدة بأدائي اليوم، أعتقد أنه أفضل أداء لي في الموسم بشكل عام".

وواصلت: "كنت أريد ختام البطولة بشكل جيد، ولا أعتقد أنه يوجد أفضل من ذلك، أنا سعيدة بأدائي في آخر 3 بطولات، عانيت من الإصابات طيلة الموسم، وكنت أحاول الضغط على نفسي في كل مباراة، أتطلع لراحة طويلة والعودة أفضل".

وأضافت عن نوران: "هي الأولى على العالم، ولاعبة قوية ولم تخسر أي شوط طيلة البطولة، هي الأولى على العالم وأنا الثانية لذا فالمنافسة بيننا قوية للغاية".

🗣 "I think this is my best performance of the season."@noursherbini takes out World No.1 @NouranGohar to end the season on an ultimate high 🏆#WorldTourFinalspic.twitter.com/flWnFrdgrU — PSA World Tour (@PSAWorldTour) June 26, 2022

وبدوره، توج المصري مصطفى عسل بالبطولة الختامية للاسكواش "الثمانية الكبار" في الاسكواش "PSA world tour finals" للرجال، على حساب النيوزيلندي بفوزه عليه بنتيجة (3-0) أيضا.

🔥 THE RAGING BULL STRIKES AGAIN 🔥



Back-to-back CIB PSA World Tour Finals titles for @mostafasal_! 🏆#WorldTourFinalspic.twitter.com/HbMyvovPqb — PSA World Tour (@PSAWorldTour) June 26, 2022

يذكر أن البطولة أقيمت في مدينة السادس من أكتوبر المصرية، وبلغ مجموع جوائز 400 ألف دولار، لمنافسات الرجال والسيدات.

المصدر: وسائل إعلام