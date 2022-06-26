هل ظلم نجار؟.. رد فعل غريب من مدافع "دي سي يونايتد" بعد إهدار هدف (فيديو)

أهدر الهندوراسي أندي نجار فرصة هدف حقيقية لفريقه دي سي يونايتد في مباراته أمام ضيفه ناشفيل (1-3) التي جمعتهما فجر اليوم الأحد، ضمن الجولة 8 من منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وتوغل المدافع أندي نجار إلى داخل منطقة الجزاء، في الدقيقة 10 من زمن الشوط الأول، وتخلص من لاعبين قبل أن ينفرد بحارس مرمى ناشفيل، لكنه أخفق في تسديد الكرة في مشهد غريب ومثير للجدل، يبدو وكأن المدافع الهندوراسي تعرض لعرقلة، وطالب على إثرها بركلة جزاء، لكن الحكم احتسب ضربة مرمى.

Happens to the best of of us 😅 pic.twitter.com/8nAmoP6stV — ESPN FC (@ESPNFC) June 25, 2022

ورفع فريق ناشفيل رصيده بعد هذا الفوز إلى 26 نقطة وتقدم إلى المركز الخامس في ترتيب أندية القسم الغربي من الدوري الأمريكي "MLS".

المصدر: RT