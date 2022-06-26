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هل ظلم نجار؟.. رد فعل غريب من مدافع "دي سي يونايتد" بعد إهدار هدف (فيديو)

الرياضة

هل ظلم نجار؟.. رد فعل غريب من مدافع
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أهدر الهندوراسي أندي نجار فرصة هدف حقيقية لفريقه دي سي يونايتد في مباراته أمام ضيفه ناشفيل (1-3) التي جمعتهما فجر اليوم الأحد، ضمن الجولة 8 من منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وتوغل المدافع أندي نجار إلى داخل منطقة الجزاء، في الدقيقة 10 من زمن الشوط الأول، وتخلص من لاعبين قبل أن ينفرد بحارس مرمى ناشفيل، لكنه أخفق في تسديد الكرة في مشهد غريب ومثير للجدل، يبدو وكأن المدافع الهندوراسي تعرض لعرقلة، وطالب على إثرها بركلة جزاء، لكن الحكم احتسب ضربة مرمى.

ورفع فريق ناشفيل رصيده بعد هذا الفوز إلى 26 نقطة وتقدم إلى المركز الخامس في ترتيب أندية القسم الغربي من الدوري الأمريكي "MLS".

المصدر: RT 

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