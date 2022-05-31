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الروسي مدفيديف يودع رولان غاروس من ثمن النهائي

الرياضة

الروسي مدفيديف يودع رولان غاروس من ثمن النهائي
Legion-Media
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ودع الروسي، دانييل مدفيديف، المصنف ثانيا عالميا، بطولة رولان غاروس، ثانية البطولات الأربع الكبرى للتنس، من الدور ثمن النهائي، إثر خسارته أمام الكرواتي مارين تشيليتش.

وخسر النجم الروسي، الذي عاد إلى الملاعب الأسبوع الماضي بعد خضوعه لعملية جراحية لإزالة فتق أبعدته نحو شهرين عن الملاعب، أمام الكرواتي المصنف 23 عالميا، بثلاث مجموعات دون رد 6-2 و6-3 و6-2، في مباراة امتدت ساعة واحدة و45 دقيقة.

وسيواجه تشيليتش في ثالث ظهور له في ربع نهائي رولان غاروس، الروسي الآخر أندريه روبليف، المصنف سابعا، والذي بلغ هذا الدور إثر انسحاب منافسه الإيطالي يانيك سينر عقب إصابته في ركبته اليسرى، فيما كانت النتيجة 1-6 و6-4 و2-0 لصالح الأول.

المصدر: وكالات

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