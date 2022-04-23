ريال بيتيس يرفع كأس ملك إسبانيا للمرة الثالثة في تاريخه (فيديو)
توج ريال بيتيس بلقب بطل كأس ملك إسبانيا لكرة القدم بفوزه في المباراة النهائية على فالنسيا بركلات الترجيح 5-4 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.
وتقدم ريال بيتيس عن طريق نجمه بورخا إيغليسياس في الدقيقة الـ11.
Bellerin ➡️ Borja— ESPN FC (@ESPNFC) April 23, 2022
Real Betis take the lead in the Copa Del Rey final! pic.twitter.com/IOmIaW0FZn
وعادل فالنسيا النتيجة في الدقيقة الـ30 عن طريق هوغو دورو.
Hugo Duro brings Valencia level with a wonderful chip👏 pic.twitter.com/NwK3HlN9ya— ESPN FC (@ESPNFC) April 23, 2022
وانتهى الوقت الأصلي من المباراة النهائية التي أقيمت على أرضية ملعب "لا كارتوخا" في مدينة إشبيلية بالتعادل الإيجابي 1-1 ليلجأ الفريقان لوقتين إضافيين لم يسفرا عن أي جديد ليحتكما لركلات الترجيح التي ابتسمت لريال بيتيس بنتيجة 5-4.
REAL BETIS WIN COPA DEL REY ON PENALTIES 🏆— ESPN FC (@ESPNFC) April 23, 2022
Look how much it means to them ⚪️🟢 pic.twitter.com/VfMybGPChH
Real Betis win the Copa del Rey for the first time in 17 years 💚🤍 pic.twitter.com/UfCyVym5OZ— B/R Football (@brfootball) April 23, 2022
وهذه المرة الأولى التي يتوج فيها ريال بيتيس بكأس ملك إسبانيا منذ 17 عاما والثالثة في تاريخه بعد عامي 2005 و1977، في المقابل فشل فالنسيا في إضافة كأس الملك التاسع إلى خزائنه.
🏆🏆🏆💚— Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) April 23, 2022
Señoras y señoras, niños y niñas...
El Real Betis Balompié es CAMPEÓN de la #CopaDelRey.#BetisAlépic.twitter.com/TYmjyNgLT0
المصدر: RT