جدول مباريات مجموعة مصر في كأس أمم إفريقيا 2022
Reuters Khaled DESOUKI
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يبحث المنتخب المصري عن اللقب الثامن له في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، والأول منذ عام 2010، في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير ولغاية 6 فبراير 2022.
وأوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الرابعة للنسخة الثالثة والثلاثين من بطولة القارة السمراء، إلى جانب منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.
وفي ما يلي جدول مباريات منتخب مصر:
يوم الثلاثاء 11 يناير 2022 الساعة (19:00) بتوقيت مكة المكرمة:
- نيجيريا – مصر
يوم السبت 15 يناير 2022 الساعة (22:00):
- غينيا بيساو – مصر
يوم الأربعاء 19 يناير 2022 الساعة (22:00):
- مصر – السودان.
المصدر: وكالات
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