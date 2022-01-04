تشيلسي مصر على معاقبة لوكاكو رغم اعتذاره بسبب تصريحات مثيرة للجدل

كشفت صحيفة "لاغازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، أن تشيلسي يتجه لفرض غرامة على مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو، بسبب إجرائه مقابلة صحفية دون إذن النادي والإدلاء بتصريحات مثيرة للجدل.

ووفقا لصحيفة "لاغازيتا ديللو سبورت"، فإن لوكاكو اعتذر عن خطئه للألماني توماس توخيل، المدير الفني لنادي تشيلسي، خلال اجتماعهما، يوم أمس الاثنين، لكن إدارة النادي مصرة على فرض عقوبة تبلغ 600 ألف يورو على المهاجم البلجيكي.

ويأتي ذلك بعد أن أجرى لوكاكو مقابلة صحفية منذ عدة أسابيع، لكنها بثت يوم الخميس الماضي، وقال البلجيكي فيها إنه غير راض عن وضعه في "ستامفورد بريدج".

وأضاف لوكاكو: "أريد أن أقدم اعتذارا كبيرا لجماهير الإنتر لأنني أعتقد أن الطريقة التي غادرت بها يجب أن تكون مختلفة. آمل حقا من أعماق قلبي أن أعود إلى الإنتر، ليس في نهاية مسيرتي، ولكن عندما أكون في مستوى جيد كي أفوز بالمزيد".

يذكر أن توماس توخيل استبعد لوكاكو من مباراته أمام ضيفه ليفربول (2-2) يوم الأحد الماضي، في قمة منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

المصدر: وكالات