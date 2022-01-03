وفاة سانييف الرياضي الوحيد الفائز بثلاث ذهبيات أولمبية في الوثب الثلاثي

توفي البطل الأولمبي السوفيتي في الوثب الثلاثي، فيكتور سانييف، اليوم الاثنين، عن عمر ناهز 76 عاما.

وقالت اللجنة الأولمبية الجورجية في بيان: "تبلغ اللجنة الأولمبية الوطنية لجورجيا ببالغ الحزن أنه عن عمر ناهز 76 عاما، توفي البطل الأولمبي ثلاث مرات، فيكتور سانييف".

وفاز سانييف بالميدالية الذهبية في الوثب الثلاثي في أولمبياد 1968، و1972، و1976، واكتفى بالفضية في أولمبياد موسكو عام 1980.

ويعتبر سانييف، الرياضي الوحيد الذي توج بثلاث ميداليات ذهبية أولمبية في الوثب الثلاثي.

وتوج سانييف أيضا خلال مسيرته الحافلة، ببطولة أوروبا مرتين، وببطولة أوروبا داخل القاعة ست مرات، إضافة لتحطيمه الرقم القياسي العالم في الوثب الثلاث ثلاث مرات (17.23 مترا، و17.39 مترا، و17.44 مترا).

المصدر:championat.com