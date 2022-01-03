سذاجة اللاعبين أم انعدام الروح الرياضية؟.. فريق جزائري يسجل هدفين غريبين (فيديو)

حقق نادي بارادو فوزا مثيرا للجدل على حساب مضيفه نصر حسين داي، بهدفين دون رد، في مباراة جمعت الفريقين أمس الأحد، لحساب الأسبوع الـ11 من الدوري الجزائري لكرة القدم.

وبدأ الجدل في الدقيقة الـ90، عندما سجل نادي بارادو الهدف الأول بواسطة مهاجمه نذير بن بوعلي، والذي احتج عليه كثيرا لاعبو نصر حسين داي، ذلك أن كرة الهدف جاءت بعد رفض لاعبي بارادو إعادة الكرة لهم، كونهم أخرجوها لرمية تماس لإسعاف زميلهم، في نطاق الروح الرياضية.

Encore un buèt de Nadir Benbouali avec le Paradou ( Le caméraman n'a pas bien pris l'image ) #TeamDzpic.twitter.com/zrVNYeg73D — Chebli Ishaq (@IshaqChebli) January 2, 2022

واندلعت اشتباكات بين لاعبي الفريقين، وتوقفت المباراة لعدة دقائق، قبل أن يتوصل الفريقان لاتفاق يقضي بسماح لاعبي بارادو لنصر حسين داي بتسجيل هدف التعادل تعويضا عما حدث.

وسدد أحد لاعبي نصر حسين داي الكرة من نقطة المنتصف باتجاه المرمى، لكن حارس بارادو تصدى لها ومررها إلى حسين عواد، الذي انطلق من الجهة اليمنى وعندما انفرد بالحارس مرر الكرة لزميله زروق بوسيف الذي أضاف الهدف الثاني في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، بينما كان لاعبو نصر حسين يقفون دون تحرك في وسط الملعب وينتظرون الحصول على هدف التعادل كهدية، في مشهد غريب ومثير.

ودخل لاعبو الفريقين في مناوشات مرة أخرى، لكن الحكم أنهى المباراة معلنا عن فوز بارادو بهدفين دون رد، ليرتقي لوصافة الدوري برصيد 21 نقطة، بينما تجمد رصيد نصر حسين داي عند 10 نقاط في المركز الـ12.

المصدر: وكالات