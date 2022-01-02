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إصابة اثنين من لاعبي روما بفيروس كورونا قبل مواجهة ميلان

الرياضة

إصابة اثنين من لاعبي روما بفيروس كورونا قبل مواجهة ميلان
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أعلن نادي روما الإيطالي في بيان رسمي اليوم الأحد، عن إصابة اثنين من لاعبيه بفيروس كورونا، عقب استئناف التدريبات بعد انتهاء إجازة أعياد الميلاد ورأس السنة.

وقال روما في بيانه: "بعد اختبارات كورونا الأخيرة، يعلن النادي عن إصابة اثنين من اللاعبين بالفيروس، وهما في حالة جيدة داخل العزل الصحي".

وأضاف: "سبق أن حصل اللاعبان المصابان على لقاح كورونا، وتم إبلاغ الجهات الصحية المختصة على الفور".

ولم يكشف النادي عن هوية اللاعبين المصابين.

ومن المقرر أن يحل روما ضيفا على ميلان الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة الـ20 من الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

ويحتل روما المركز السادس على جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 32 نقطة، فيما يأتي ميلان في مركز الوصافة برصيد 42 نقطة، متأخرا بأربع نقاط عن المتصدر جاره إنتر ميلان.

المصدر: asroma.com

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