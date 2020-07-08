على طريقة سواريز.. لاعب لاتسيو يعض منافسه (فيديو)

تصرف لاعب نادي لاتسيو، باتريسيو غابارون، بتهور خلال مباراة فريقه ضد ليتشي أمس الثلاثاء، لحساب الأسبوع الـ31 من الدوري الإيطالي، وقام بعض أحد لاعبي الفريق المنافس.

وفي اللحظات الأخيرة من المباراة، وعندما كان لاتسيو يشن هجمات متوالية على منطقة جزاء ليتشي، وقع احتكاك بين غابارون ومدافع ليتشي، جوليو دوناتي، ليقوم الأول بعض الثاني في ذراعه.

وسقط دوناتي على الأرض متألما قبل أن يطالب حكم الساحة بطرد غابارون، لكن الحكم لم يستجب له لأنه لم ينتبه للقطة.

A lo Luis Suárez 😬😬

Momento en el que el jugador de la Lazio de Italia, Patric Gabarrón muerde a Donati, jugador del Lecce.

El jugador salió expulsado. pic.twitter.com/JiOMZII0Kp — elambito (@elambito) July 7, 2020 A lo Luis Suárez 😬😬

Momento en el que el jugador de la Lazio de Italia, Patric Gabarrón muerde a Donati, jugador del Lecce.

El jugador salió expulsado. pic.twitter.com/JiOMZII0Kp — elambito (@elambito) July 7, 2020

وبعد ذلك بثوان، تدخل حكام تقنية الفيديو، ليوجهوا حكم الساحة بطرد غابارون في الدقيقة 93.

وأعادت هذه اللقطة، الواقعة الشهيرة في مونديال 2014، عندما عض الأوروغوياني لويس سواريز، مدافع منتخب إيطاليا، جيورجيو كيليني.

تجدر الإشارة إلى أن مواجهة ليتشي وضيفه لاتسيو، انتهت بفوز أصحاب الأرض بهدفين مقابل هدف واحد.

المصدر: RT