منظمة بحوث الفضاء الهندية تعيد وحدة المهمة القمرية إلى مدار أرضي منخفض

نجحت منظمة بحوث الفضاء الهندية (ISRO) في إعادة وحدة التعجيل لمهمة Chandrayaan-3 من مدار القمر إلى مدار الأرض.



وجاء في بيان المنظمة: "ضمن إطار تجربة فريدة أخرى تم نقل وحدة التعجيل الخاصة بمهمة Chandrayaan-3 من مدار القمر إلى مدار أرضي منخفض".

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ويذكر أنه في أغسطس، نجحت وحدة مزودة بمحرك في توصيل وحدة هبوط مع مركبة قمرية إلى مدار القمر، التي هبطت على سطح القمر في 23 أغسطس. ووحدة التعجيل مزودة بجهاز SHAPE لقياس الطيف الضوئي (دراسة تكوين الأجسام الكونية على أساس قياس درجة استقطاب الضوء وزاوية دوران مستوى استقطاب الضوء) وكان من المفترض أن تعمل في مدار القمر لثلاثة أشهر.

وبعد مضي شهر على تشغيل الوحدة في مدار حول القمر، قرر المختصون في منظمة بحوث الفضاء الهندية أن الوقود المتبقي فيها يكفي للقيام بمناورة لإعادتها إلى المدار الأرضي المنخفض. ولكن أجلت العملية من أجل جمع معلومات إضافية للمهمات القمرية الهندية المستقبلية، بما في ذلك المهمة المخطط لها لإعادة عينات التربة القمرية إلى الأرض.

وقد بدأت عملية نقل وحدة التعجيل في 9 أكتوبر، وبعد حوالي شهر وضعت في مسار باتجاه الأرض، ومنذ منتصف نوفمبر تقريبا كانت في مدار حول الأرض. ووفقا لـ ISRO، كان ارتفاع المدار عند الحضيض في 22 نوفمبر هو 154 ألف كيلومتر، ومع استمرار الدوران حول الأرض، ستتغير المؤشرات المدارية، وسيكون الحد الأدنى للارتفاع عند الحضيض 115 ألف كيلومتر.

وتشير المنظمة إلى أن مثل هذا المدار يضمن عدم اصطدام الوحدة بأجسام أخرى قريبة من الأرض وستكون قادرة على مواصلة قياساتها باستخدام جهاز SHAPE.

المصدر: تاس