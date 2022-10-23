روسيا تطلق صاروخا فضائيا حاملا لأقمار صناعية من قاعدة فوستوتشني الفضائية (فيديو)

أطلقت روسيا يوم السبت، صاروخا من طراز "Soyuz-2.1b" يحمل القمر الصناعي "Skif-D" وهو الأول ضمن مجموعة "سفيرا" المدارية المكونة من عدة أقمار صناعية من قاعدة فوستوتشني الفضائية.

ويحمل الصاروخ ثلاثة أقمار صناعية للاتصالات من طراز "Gonets-M".

وأقلع صاروخ "Soyuz-2.1b" بشكل طبيعي في الساعة 22:57 بتوقيت موسكو من المنصة 1C في مطار فوستوشني الفضائي.

وهذا الإطلاق هو الأول لصاروخ من عائلة "Soyuz-2" يستخدم وقود النفتيل الصديق للبيئة.

وصُمم القمر الصناعي التجريبي "Skif-D" لاختبار الحلول التقنية الجديدة للوصول إلى الإنترنت عالي السرعة وحماية مورد التردد المداري، وسيتم إطلاقه في مدار دائري متوسط ​​على ارتفاع 8070 كم.

كما ستستخدم المركبة الفضائية "Gonets-M" لتنظيم اتصالات الأقمار الصناعية المتنقلة، وجمع البيانات ونقلها من مستشعرات المراقبة الصناعية والبيئية، وتحديد مواقع الأجسام المتحركة.

المصدر: وكالات روسية