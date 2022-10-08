مركز البحوث الفلكية المصرية يوضح حقيقة مرور كويكب ضخم يصدم بالأرض وينهي الحياة عليها

نفى جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية في مصر، ما يشاع على منصات التواصل الاجتماعي عن مرور كويكب ضخم سيصطدم بالأرض وينهي الحياة عليها.

وأوضح أنه سوف يمر كويكب ضخم بالقرب من الأرض فى أول نوفمبر ولكنه سيكون بدون أدنى خطر.

وسيمر الكويكب المكتشف حديثا RM4 في 1 نوفمبر 2022، على مسافة أقل من 6 أضعاف بعد القمر عن الأرض ويقدر قطره 740 مترا، وسوف يصل لمعانه 14.3، أي أنه سيكون مرئيا بإستخدام التلسكوبات الصغيرة، هذا ويعتبر الكويكب 2022RM4 قريب جدًا بالنسبة لحجمه.

وقد تم اكتشاف هذا الكويكب مؤخرا بواسطة تلسكوب Pan-STARRS 2 في هاواي في 12 سبتمبر 2022.

المصدر: موقع "صدى البلد" المصري