مناورات أمريكية في الفضاء

تجري القوات الفضائية الأمريكية الأسبوع الجاري تدريبات Black Skies لاستخدام وسائل الحرب الإلكترونية.

كما تنوي تلك القوات أن تتدرب على طرق خوض عمليات حربية في مدار الأرض باستخدام أنظمة سيبرانية.

أعلن ذلك مسؤول الجهازية القتالية في القوات الفضائية الأمريكية العميد، شون بريتون، الخميس 22 سبتمبر في ندوة فيديو عقدها المعهد الأمريكي للدراسات الجو – فضائية.

إقرأ المزيد

وقال:" نجري الأسبوع الجاري تدريبات بذخائر حية مع استخدام وسائل الحرب الإلكترونية. وأضاف أنه يخطط كذلك لإجراء تدريبات Red Skies وBlue Skies وأوضح العميد أن العسكريين الأمريكيين سيتدرّبون أثناء مناورات Red Skies على طرق إجراء العمليات الحربية في مدار الأرض. أما الغاية من مناورات Blue Skies فتنحصر في استخدام الوسائل السيبرانية من قبل القوات الفضائية الأمريكية.

وقال العميد إن تدريبات Black Skies ستجري في ظروف قريبة من الواقع وأضاف أن التدريبات تنتهي بإنشاء ميدان تدريب للقوات الجو – فضائية التي تنوي أن تشتري لهذا الغرض العديد من المعدات، بما فيها أقمار صناعية تدريبية.

فيما لم يذكر العميد موقعا ستجري فيه التدريبات، كما لم يذكر عدد العسكريين المشاركين فيها.

المصدر: تاس