الشاحنة Cygnus الفضائية الأمريكية تنفصل اليوم عن المحطة الفضائية الدولية

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية، أن مركبة الشحن Cygnus ستنفصل عن المحطة الفضائية الدولية اليوم الثلاثاء 28 يونيو 2022.

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وتشير ناسا، إلى أن المركبة Cygnus التي التحمت بالمحطة الفضائية الدولية في شهر فبراير الماضي، ستنفصل عن المحطة اليوم الثلاثاء في الساعة 13.05 بتوقيت موسكو، وعلى متنها المواد المستهلكة من المحطة الدولية، التي ستحترق معها عند دخولها الغلاف الجوي للأرض يوم 29 يونيو الجاري.

ويذكر أن ناسا سبق أن أعلنت، أن المركية Cygnus أجرت بنجاح عملية تعديل مدار المحطة الفضائية الدولية، بعد عدة محاولات فاشلة. ما يعني أن مركبات الشحن الروسية "بروغريس إم إس" تبقى الواسطة الرئيسية المعتادة لتعديل مدار المحطة الفضائية الدولية عند الضرورة وفي حال وجود احتمال اصطدامها بالحطام الفضائي.

المصدر: نوفوستي