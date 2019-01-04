ممثلة تركية مشهورة تثير جدلا طويلا بفستان زفافها القصير (فيديو)
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أثارت الممثلة التركية بورسو كيراتلي جدلا واسعا في الأوساط المتابعة لفنها، بسبب الفستان الذي ارتدته في حفل زفافها ووصفه البعض بـ"الشجاع" و"الجريء"، فيما آخذها كثيرون عليه بشدة.
وذكر موقع "حرييت ديلي نيوز" التركي، أن كيراتلي صنعت ضجة كبيرة بفستانها خلال حفل زفافها من المغني سينان أكسيل.
وتزوجت أكسيل بكيراتلي في القنصلية التركية بأمستردام، ليلة الاحتفال برأس السنة الميلادية.
المصدر: إنستغرام
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