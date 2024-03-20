مصر.. المفتي يرد على المشككين في "خيرية" الجيش المصري

رد مفتي مصر الدكتور شوقي علام على المشككين في "خيرية" الجيش المصري، مؤكدا أنهم "يرددون كلاما باطلا من الناحية العلمية والواقعية".

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وخلال لقائه الرمضاني اليومي ببرنامج "اسأل المفتي"، أوضح شوقي علام قائلا: "إن الثابت عن علماء المسلمين أن الجند الغربي الذي أخبرت السنة المطهرة بأنه سالم من الفتن هو الجندي المصري، وقد تناقل ذلك جمع غفير من العلماء والحفّاظ والمؤرخين، وهذا ما أيده الواقع على مر العصور والأزمان".

وأضاف علام: "رمضان شهر الانتصارات والفتوحات على مر التاريخ الإسلامي، فما تبثه العبادة في هذا الشهر الكريم من علو للهمَّة، وانتصارٍ للنفس على شهواتها جديرٌ بأن يجعل شهر رمضان شهرا للانتصارات، على كافة المستويات بحق".

وأشار المفتي إلى أن "رمضان هو شهر الانتصار على النفس وعلى الأعداء، لما فيه من أعمال البر والتقوى والتقرب إلى الله بإخلاص واجتهاد وعمل".

وشدد على أن "الدفاع عن الأوطان يعد من أصول الإيمان، وأن من يخالف ذلك يجهل مبادئ الشرائع السماوية كلها".

وفي رده على المشككين في خيرية الجيش المصري والأحاديث التي وردت في ذلك، قال شوقي علام: "إن هؤلاء يرددون كلاما باطلا من الناحية العلمية والواقعية، وقد رددنا عليه في بحوث وفتاوى وكتب صدرت عن الدار، وأنا أدعو المشاهدين أن ينفضوا عن أنفسهم كل هذه الأكاذيب التي ليس لها أساس من الصحة".

وتابع: "إن هذه المقولات المشككة في خيرية الجيش المصري العظيم لم تتردد إلا بعد أحداث ثورة يونيو 2013، فالجيش المصري العظيم انحاز لإرادة شعبه في جميع التغيرات السياسية، وهذا الانحياز لم يعجب البعض فأخذ يشكك في وطنية الجيش المصري الذي يقف بجانب الشعب على مدار التاريخ".

وأكد أن "الأخذ بالأسباب والتوكّل على الله وحسن التخطيط والاستعداد والتضحية هو ما يؤدي إلى الفوز والنصر، وتحقيقهما لا يكون إلا لمن تدرب وخطط وأخذ بالأسباب".

المصدر: "فيتو"