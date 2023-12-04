"امرأة من طراز خاص" في ليبيا

أطلقت وزير الدولة لشؤون المرأة بالحكومة الليبية المكلفة انتصار عبود، مشروع لقب "امرأة من طراز خاص"، مبينة أن المبادرة تسلط الضوء على النساء الرائدات وأهمية دورهن في المجتمع.

وقالت انتصار عبود، إن المبادرة تشمل السيدات المؤثرات في المجتمع أو ربات المنازل، وكذلك نساء من جميع المجالات، لافتة إلى أن التصويت سيكون متاحا خلال الأيام المقبلة عبر رابط إلكتروني عبر ليبيا بالكامل، ويستهدف جميع الأعمار بدءا من 18 عاما، بدعم مالي من الحكومة المكلفة من مجلس النواب.

وأشارت إلى أنه من خلال هذا الحدث يتطرق الحضور لعدة مواضيع بخصوص هذا المشروع أهمها المعايير التى تخص المترشحات.

المصدر: "بوابة الوسط"