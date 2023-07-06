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رفضت شركة الطيران رد أموالها.. فدمرتها! (فيديو)

مجتمع

رفضت شركة الطيران رد أموالها.. فدمرتها! (فيديو)
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قامت مسافرة في مطار مكسيكو سيتي الدولي برد فعل عنيف بعد أن رفضت شركة الطيران رد أموالها عندما اختفى حجزها من النظام.

وأظهر مقطع فيديو متداول المسافرة ماريا غوادالوبي، البالغة من العمر 56 عاما، وهي تفقد أعصابها بعد اختفاء حجز الرحلة الذي أجرته من خلال وكالة سفر في نظام فولاريس.

وتم احتجاز المسافرة في المطار بعد أن دمرت عداد التذاكر لأن الوكيل لم يعد أموالها مقابل حجز المفقود.

وظهرت غوادالوبي وهي تقف على سلم الأمتعة وتغلق شاشة الكمبيوتر على الأرض، بعد أن طُلب منها الاتصال بالوكالة لاسترداد نقودها.

واستمرت المسافرة الغاضبة في الجدال مع العمال، ورمت ماسح الباركود على الأرض بينما كان الركاب المصابون بالصدمة ينتظرون لفحص حقائبهم.

المصدر: "ديلي ميل"

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