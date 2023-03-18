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تحرك رسمي في الأردن بعد ظهور "طلبة وافدين" يتسولون على أبواب المساجد

مجتمع

تحرك رسمي في الأردن بعد ظهور
Globallookpress
مسجد في العاصمة الأردنية عمان
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أعلنت مصادر في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية أن بعض مساجد المملكة تشهد ظاهرة جديدة تتمثل بتسول "طلبة وافدين" على أبوابها.

وقالت المصادر إن شكاوى وردت من مديريات أوقاف حول قيام بعض الطلبة الوافدين بالوقوف على أبواب المساجد طلبا للمساعدة من المصلين، وأكدت التعميم بعدم السماح لهم بذلك لغايات القضاء على هذه "الظاهرة الغريبة".

بدورها، أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها ستتواصل مع الأوقاف لمعرفة حيثيات شكاوى تسول "طلبة وافدين"، وبينت أن ظاهرة التسول حتى وإن كانت من طلبة وافدين لا تخضع لإجراءات مباشرة من قبل الوزارة، وإنما يتم التعامل معها من خلال فرق مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية وبالتعاون والتنسيق مع مديرية الأمن العام، كما يطبق عليهم قانون العقوبات.

وكان لوزارة التنمية الاجتماعية أيضا تأكيد بأنها وضمن استعداداتها لشهر رمضان المبارك ستشدد جولاتها لمكافحة التسول على المساجد والأماكن التي تعتبر بؤرا للمتسولين أينما وجدوا.

المصدر: خبرني

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