إعلامي كبير يقترح تدريس الجنس في مدارس مصر

قال الإعلامي المصري، إبراهيم عيسى، أنه لا يوجد خطأ أو مانع من تدريس الجنس في المدارس، بدلا من خروج أجيال مشوهين جنسيا.

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وأضاف عيسى: "المجتمع المصري هو مجتمع جاهل جنسيا.. والولد يا عيني يدخل ليلة الدخلة مش عارف البنت عذراء ولا مش عذراء، عشان جاهل جنسيا".

وأضاف خلال برنامج حديث القاهرة عبر القاهرة والناس: "يوجد تشوه في الثقافة الجنسية لدى المصريين، يقولك قلة حياء، لا ده قلة عقل، الجنس مش حرام، الجنس فعل إنساني يتم في إطار من الشرع والقانون في علاقة اسمها علاقة زوجية".

وتابع: "الشعب المصري أكثر ناس في العالم في الدخول على المواقع الإباحية، مش مهم إننا أكتر ناس بتخش على المواقع الإباحية، بس مينفعش ندرسها في المدارس، ونعرف الناس الكلام ده، وده موضوع يجنن الواحد، يعني عاوز الناس تشوف الجنس في السرية بس انت متدرسوش".

وأشار إلى أن زواج القاصرات انعكاس لسيطرة الفكر السلفي على المجتمع المصري، والفكر السلفي معطل لحياة المصريين وعائق لتقدمهم، مؤكدا أن وقائع زواج الأطفال انتشرت كالنار في الهشيم، خاصة في مجتمعاتنا الريفية.

المصدر: القاهرة 24