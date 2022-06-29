مصدر: الأمير تشارلز لن يقبل بعد الآن تبرعات نقدية

قال مصدر ملكي إن الأمير البريطاني تشارلز لن يقبل بعد الآن تبرعات نقدية لجمعياته الخيرية، بعد معلومات عن تلقيه 3.2 مليون دولار من رئيس وزراء قطر السابق نقدا وبعضها بأكياس للتسوق.

وقالت صحيفة "صنداي تايمز"، إن تشارلز تسلم شخصيا مبالغ نقدية من رئيس وزراء قطر السابق الشيخ حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني بين عامي 2011 و2015.

وقال مكتب ولي عهد بريطانيا، في بيان، " التبرعات الخيرية التي قدمها الشيخ حمد بن جاسم على الفور إلى إحدى الجمعيات الخيرية التابعة للأمير، التي نفذت الإجراء الإداري المناسب وأكدت لنا اتباع جميع الإجراءات الصحيحة".

وتنحى مايكل فوسيت، الذراع اليمنى للأمير تشارلز على مدى عقود، في نوفمبر (تشرين الثاني) عن دوره في إدارة إحدى الجمعيات الخيرية الملكية الرئيسة بعد مرور أسابيع على نشر تقرير في "صنداي تايمز" جاء فيه، أن فوسيت عرض أوسمة مقابل تبرعات.

وتحقق الشرطة والمفوضية الخيرية البريطانية في هذه المزاعم. وقال متحدث باسم ولي العهد، إن الأمير تشارلز لا علم له بالزعم المتعلق بتقديم أوسمة أو جنسية مقابل التبرعات. ولم يعلق فوسيت علناً على الموضوع.

المصدر: "الإندبندنت"