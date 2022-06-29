ممثلة مصرية تكشف عن وصية من الفنانة دلال عبد العزيز لابنتيها دنيا وإيمي سمير غانم

كشفت الفنانة المصرية، لبنى عبد العزيز، عن وصية من دلال عبد العزيز لابنتيها، دنيا وإيمي سمير غانم، قبل وفاتها.

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وفي تصريحات لموقع قناة "صدى البلد"، عبرت الفنانة لبنى عبد العزيز، عن حزنها الشديد بسبب وفاة عدد كبير من أصدقائها، أبرزهم الفنان يوسف شعبان، وسمير غانم، وعزت العلايلي، ونور الشريف، والفنانة دلال عبد العزيز.

وأشارت لبنى عبد العزيز إلى أن علاقتها محددوه بالوسط الفني، مشيرة إلى أن "النجمة دلال عبد العزيز أوصت ابنتيها إيمي ودنيا سمير غانم قبل أن تتوفى بأن يطمئنوا عليها".

وفي سياق آخر، أشارت لبنى عبد العزيز إلى أنها "شاركت في آخر عمل مع الفنان الراحل محمود ياسين في فيلم "جدو حبيبي"، حيث جذبتها فكرة العمل وهو الحب في مرحلة الشيخوخة بدلا من الغرام مع الشباب الذي يتناوله المؤلفون في تلك الفترة"، مؤكدة أنها "لن تقبل بعمل أقل من كتابات درجة أولى ومهمة، وأنها لن تقبل بأي عمل دون المستوى حتى لو كان الأجر كبيرا".

المصدر: "صدى البلد"